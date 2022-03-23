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男性侵凌虐妻子致死 二審仍判無期徒刑

2022/3/23 16:56
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（中央社記者劉世怡台北23日電）桃園李姓男子涉不滿妻子外遇，強拍女方不雅照、性侵2次以及毆打凌虐致死，一審依「凌虐強制性交而故意殺害被害人罪」判處無期徒刑。二審今天仍判李男無期徒刑，還可上訴。

二審台灣高等法院判決指出，李姓男子於民國109年6月11日以他已知悉鍾姓妻子有外遇為由，要求女方到他的桃園租屋處，李男後來質問女方外遇期間、對象及發生性行為次數等事，李男氣憤命令女方脫光全身衣物，毆打女方並拍下照片、影片。

判決指出，李男持女方手機傳LINE訊息「明天你準備收屍體」給她外遇對象。李男命令鍾女誦經2小時，期間接續對她性侵2次，李男又持打氣筒底座重擊她頭部至少3次，再以打氣筒底座毆打她身體多處。

判決指出，李男後來現鍾女倒臥在廁所，才撥打119報案，並謊稱她自行跌倒，救護車至案發現場將鍾女送醫院急救，但鍾女到院時已無呼吸心跳，因顱腦損傷、骨折出血等，經急救無效宣告死亡。

一審桃園地方法院，依施以凌虐強制性交而故意殺人罪，判李男無期徒刑，經上訴，二審審理期間，李男辯稱罹有「解離障礙」疾病，應符合減刑規定。

二審依醫院精神鑑定結果，不採信李男的辯詞 ，今天駁回上訴，仍判處無期徒刑。還可上訴。（編輯：張銘坤）1110323

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