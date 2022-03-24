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士林男酒駕違停還國罵 北市警手遭夾傷逮人送辦

2022/3/24 15:38（3/24 15:51 更新）
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22歲陳姓男子24日酒駕違停在士林區福國路，被民眾檢舉，警方到場要依法開單告發時，陳男竟多次開關車窗夾傷員警手部，還以三字經辱罵，警方依妨害公務等罪逮人送辦。（翻攝照片）中央社記者黃麗芸傳真 111年3月24日
22歲陳姓男子24日酒駕違停在士林區福國路，被民眾檢舉，警方到場要依法開單告發時，陳男竟多次開關車窗夾傷員警手部，還以三字經辱罵，警方依妨害公務等罪逮人送辦。（翻攝照片）中央社記者黃麗芸傳真 111年3月24日
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（中央社記者黃麗芸台北24日電）北市1名22歲陳姓男子今天上午飲酒駕車違停在士林區福國路遭民眾檢舉，警方獲報到場要依法開單告發時，不配合的陳男竟多次開關車窗夾傷員警手還國罵，警依妨害公務等罪逮人。

台北市警察局士林分局蘭雅派出所長蔡育憲今天對外說明，上午10時許接獲民眾通報指轄內福國路有違規停車案件，隨即派員到場處理，發現違規車輛後便依法開單告發。

不料，22歲駕駛陳男態度消極且不配合，警方現場開單告發後，持行動載具請陳男確認簽名時，他竟多次「開、關」車窗，造成員警沈世揚右手因此遭夾傷，又以三字經辱罵警方，便企圖開車離去。

陳男持續和沈世揚起爭執，隨後竟下車動手，同行員警見狀立即上前予以制止，但車上21歲副駕駛蔡男見狀也立即下車對警方大聲辱罵髒話。

警方隨即施以強制力將兩男依妨害公務罪嫌逮捕，線上警力也都趕到場支援，由於逮捕過程發現陳男身上散發濃厚酒味，經查其酒測值0.38毫克超標，另以公共危險偵辦。

過程中，員警沈世揚的手部和脖子都因此受傷。士林分局說，為宣示酒駕零容忍決心，將持續貫徹執法公權力。（編輯：張銘坤）1110324

台北市士林警分局蘭雅派出所24日上午獲報指轄內福國路有違規停車案件，隨即派員到場處理，但駕駛陳男與同行蔡男態度消極且不配合，多次開關車窗夾傷及辱罵警方，警方施以強制力將兩男依妨害公務罪嫌逮捕，過程中有員警手部和脖子因此受傷。（翻攝照片）中央社記者黃麗芸傳真 111年3月24日
台北市士林警分局蘭雅派出所24日上午獲報指轄內福國路有違規停車案件，隨即派員到場處理，但駕駛陳男與同行蔡男態度消極且不配合，多次開關車窗夾傷及辱罵警方，警方施以強制力將兩男依妨害公務罪嫌逮捕，過程中有員警手部和脖子因此受傷。（翻攝照片）中央社記者黃麗芸傳真 111年3月24日
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