涉勾結業者辦手機牟利 中華電信女員工被起訴

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（中央社記者沈佩瑤新北24日電）中華電信新北營運處林姓員工涉與林姓業者聯手，利用企業購機免預繳費用優惠方案，取得手機轉賣牟利，導致中華電信有3529萬餘元呆帳，檢方今天依詐欺取財罪嫌將2人起訴。

根據新北地檢署起訴書，林姓男子為資本額僅新台幣10萬元的某公司負責人（目前已廢止公司登記），林姓女子當時則是中華電信北區電信分公司新北營運處股長，對外稱業務經理，負責辦理企業客戶申請行動電話的電信相關業務。

民國105年間，林男誆稱其公司是研發iPhone手機無線充電廠商，有購買手機進行研發需求，林女幫林男申請購買共40組門號搭配iPhone手機，享免預繳及購機優惠。

事後林女得知林姓業者購入手機並非用於研發，而是低價轉賣牟利，但她為追求業績仍繼續合作，2人在105到106年期間，利用企業購機免預繳費用優惠方案，免費或低價購得3531支高價智慧型手機，市價達新台幣1億2041萬元，並積欠月租費3529萬餘元。

檢方調查，新北營運處高層聽聞此事，曾要求林男解釋，他否認轉賣手機，聲稱公司承接政府或軍方研發工程，因營業秘密，不能開放參觀辦公處所，可拿家人位於新北市板橋區的房產抵押擔保。

中華電信要求徵信所對某公司進行調查，得到「待觀察」工商徵信報告，因林男此前並無違約紀錄，經評估與林男合作有望獲利，同意林男所提出再購買多支搭配門號手機要求。

檢方調查，過程中林男也有「報答」林女，包括招待林女與其女兒們赴澳門旅遊，贈送2支iPhone手機、1台價值2萬餘元相機等，及替林女支付賓士車頭期款42萬元。

檢方另查出，林男還謊稱老師、貿易商、工程包商等身分，向其他4名民眾詐騙手機、飯店訂房費、拐民眾拿房產抵押擔保或向地下錢莊借錢。

檢方偵辦時，2人均否認有詐欺犯意，今天偵結將2人依詐欺取財罪嫌起訴。（編輯：張銘坤）1110324