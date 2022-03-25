小貨車過彎撞毀路邊特斯拉翻覆 駕駛疑恍神釀禍

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洪姓男子駕駛小貨車行經苗栗縣通霄鎮城中國小附近，疑似精神不濟恍神，過彎時撞擊停在路邊的特斯拉電動車，自小貨車翻覆在車道，特斯拉電動車嚴重損毀。（民眾提供）中央社記者管瑞平傳真 111年3月25日

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（中央社記者管瑞平苗栗縣25日電）洪姓男子駕駛小貨車行經苗栗縣通霄鎮城中國小附近，過彎不慎撞擊停在路邊的特斯拉電動車後翻覆，全身多處骨折送醫，警方調查洪男沒有酒駕，疑似精神不濟恍神釀禍。

苗栗縣通霄分局通霄派出所所長吳煒健今天接受媒體聯訪表示，昨天下午4時許接獲民眾通報，通霄鎮苗121線城中國小附近發生車禍事故，立即派員前往查看，自小貨車翻覆在車道，停在路旁的特斯拉電動車左後方遭撞擊，嚴重損毀。

小貨車駕駛洪男全身多處外傷、骨折，送醫救治意識清醒、無生命危險，經施予酒測確定無酒精反應。

警方調閱路口監視器，小貨車沿苗121線由東往西行駛，行經彎道時，明顯偏離車道，先撞上路旁特斯拉，隨後小貨車也失控側翻。

無辜被撞的特斯拉車主表示，車輛停放在自家門口馬路旁，剛剛回到家沒幾分鐘，聽到外面傳來「碰」一聲，出門就看到愛車被撞破大洞，真的無辜又倒楣。

肇事的洪姓駕駛從彰化到苗栗送貨，他向警方稱一時恍神才會不慎撞上路旁車輛；警方呼籲駕駛人於下班時段，通常一天工作精神較為疲累，行車務必注意車前狀況、小心駕駛，避免發生危險。（編輯：郭諭儒）1110325