台中某國中生墜樓身亡傳曾遭霸凌 教育局將釐清

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（中央社記者郝雪卿台中25日電）台中市1名男國中生昨天從學校墜樓送醫不治，由於傳出這名國中生長期遭霸凌，台中市教育局今天表示，將釐清是否有霸凌、記過或其它原因，盡速還原事實，釐清真相。

有網友在爆料公社貼文指稱，台中有男國中生昨天中午在校內墜樓送醫不治，聽說這名男國中生疑長期遭霸凌，事發前1天與同學有發生爭執，導致遭記大過，但校方否認有霸凌及記過情事。

對此，台中市教育局回應指出，由於24日學校段考，事發後考試延後至25日舉行，並請各班導師安撫同學情緒，今天上午進行全校性安心宣導，請導師留心班上同學的心理狀況。

學校表示，墜樓學生平常在校表現正常，與同學互動關係良好。墜樓原因，正進一步了解中。

至於是否有外傳曾遭霸凌情形，教育局指出，中午由視導區督學帶隊了解事件發生情形、墜樓同學平時獎懲紀錄、輔導紀錄及與家長聯絡概況等，釐清是否有霸凌、記過或其它可能原因，同時也請學校說明調查處理進度，盡速還原事實，釐清真相。（編輯：戴光育）1110325