高雄三信搶嫌南投落網 警尋獲犯案車輛

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（中央社記者曾以寧、蔡孟妤高雄27日電）高雄男子25日穿外送平台服裝搶劫三信商業銀行橋頭分行，搶走櫃台5萬多元現金逃逸。警方今天在南投逮捕與家人出遊年約30歲的曾嫌，並找到犯案用車與恐嚇用BB槍。

高雄三信銀行搶案，警方專案小組鎖定年約30歲的曾姓嫌犯，昨天晚上發現曾嫌與家人到南投遊玩、入住集集一間民宿，今天上午趁曾嫌準備離開時，在民宿停車場逮捕。

警方表示，曾嫌原本否認犯案，警方將人帶回高雄釐清案情，曾嫌在途中坦承犯案，並帶警方回到棄置犯案用轎車地點。目前已經找到曾嫌犯案時恐嚇用的BB槍，但尚未找到犯案時穿著外送制服等相關證物，將帶曾嫌回轄區岡山分局訊問瞭解。

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高雄市政府警察局長黃明昭今天上午出席大林蒲遷村安置計畫說明會接受媒體聯訪表示，昨天就已鎖定嫌犯身分及逃亡方向，連夜到南投集集埋伏，今天早上10時40分在南投民宿停車場當場逮捕，帶往岡山分局進行後續偵查。

一名男子25日下午3時多頭戴安全帽，穿著外送平台制服、深色長褲，徒步進入三信商業銀行橋頭分行，先以辣椒水攻擊保全人員後，再搶走櫃檯的5萬多元，並往楠梓方向逃逸，警方鎖定特定人士追緝。（編輯：唐聲揚）1110327