北市醉父酒後鬧事持刀傷子 內湖警依法送辦

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台北市內湖區29日深夜驚傳醉父持刀傷子事件，7旬謝姓老翁酒後敲打房門吵鬧遭兒子制止，父子爆發口角，謝翁持水果刀將其子刺傷，警方獲報到場立即協助兒子謝男送醫，並將謝翁帶回派出所釐清案情，後續依法送辦。（翻攝照片）中央社記者黃麗芸傳真 111年3月30日

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（中央社記者黃麗芸台北30日電）台北市內湖區昨天深夜驚傳醉父持刀傷子事件，7旬謝姓老翁長年因酗酒問題和家人有爭吵，昨晚酒後敲打房門吵鬧遭兒子制止，竟持水果刀將其子刺傷，警獲報協助送醫並法辦。

台北市警察局內湖分局港墘派出所長呂政隆今天對外表示，昨晚深夜11時35分許接獲110報案系統通報，稱內湖路1段737巷有父子打架糾紛，立即派員趕往現場處理。

根據警方調查了解，73歲謝姓老翁因長年酗酒與家人有所爭吵，昨晚再度飲酒回家後又敲打其妻房門、大聲嚷嚷，其子47歲謝男聞聲便出來制止，父子因此爆發口角，進而衍生後續衝突傷害，謝翁竟持水果刀攻擊兒子。

警方到場發現兒子謝男已倒臥血泊中，包括雙肩、右胸和腹部都有傷口，立即協助送醫救治，目前意識清楚，暫無生命危險。

謝翁左手也因此受傷，經送醫包紮後並無大礙，警方隨即將他帶回派出所釐清案情、製作筆錄，後續依法送辦。（編輯：方沛清）1110330