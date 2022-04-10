圓山捷運站外自行車遭縱火 北市警速逮醉男送辦

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台北捷運圓山站外10日凌晨驚傳火警，北市警方到場發現兩輛自行車受損，經調閱監視器初判是人為縱火，鎖定涉有重嫌的20歲易姓男子，迅速逮人送辦。（翻攝照片）中央社記者黃麗芸傳真 111年4月10日

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（中央社記者黃麗芸台北10日電）台北捷運圓山站2號出口前今天凌晨驚傳火警，北市警獲報趕往現場發現2輛自行車遭燒毀，調閱監視器查看，初判人為縱火，鎖定飲酒的20歲易姓男子涉重嫌，迅速逮獲送辦。

台北市警察局中山分局圓山派出所長鄭錦燦今天對外表示，凌晨4時30分許接獲報案指圓山捷運站2號出口前發生火災，立即派員趕往現場處理，發現當地停放的兩輛自行車有明顯濃煙及火勢，幸捷運站務人員已先行使用滅火器滅火。

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警方隨即調閱監視器查看，鎖定1男涉嫌使用打火機點燃自行車上的雜物，釀成火勢後他便徒步離開現場，立即派員於附近巡邏查找犯嫌，事發1個多小時便在案發地附近的承德路發現有飲酒的犯嫌，隨即將他逮捕帶回派出所偵辦。

涉案的20歲易男辯稱，是因為要抽菸才不小心引發火勢，全案訊後依涉公共危險罪移送地檢署偵辦，另遭燒損的自行車主也向警方提告易男涉毀損罪。（編輯：陳仁華）1110410