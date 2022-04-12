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台中鐵皮工廠大火 數公里外見濃煙密布

2022/4/12 14:49（4/12 15:16 更新）
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台中市豐原區一處工廠12日中午發生火警，火勢一發不可收拾，數公里外都能見到濃煙，消防局獲報前往搶救。（台中市消防局提供）中央社記者蘇木春傳真 111年4月12日
台中市豐原區一處工廠12日中午發生火警，火勢一發不可收拾，數公里外都能見到濃煙，消防局獲報前往搶救。（台中市消防局提供）中央社記者蘇木春傳真 111年4月12日
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（中央社記者蘇木春台中12日電）台中市豐原區一處鐵皮工廠今天中午發生火警，火勢一發不可收拾，數公里外都能見到濃煙，消防局獲報前往搶救，幸現場無人員傷亡、火勢獲控制，起火原因消防局正調查釐清。

台中市消防局今天發布新聞訊息表示，中午12時57分獲報，台中市豐原區國豐路三段一處工廠發生火警，派遣多個分隊，出動救災車輛共計19輛、消防人員54名前往搶救。

消防人員表示，現場為1樓鐵皮工廠建築物起火燃燒，現場無人員受困受傷，火警於下午1時39分控制火勢，燃燒面積初估約800平方公尺，財物損失待查，起火原因由火調人員調查中。（編輯：卞金峰）1110412

台中市豐原區一處工廠12日中午發生火警，消防局獲報出動多個分隊前往搶救，幸無人員傷亡、火勢獲控制。（台中市消防局提供）中央社記者蘇木春傳真 111年4月12日
台中市豐原區一處工廠12日中午發生火警，消防局獲報出動多個分隊前往搶救，幸無人員傷亡、火勢獲控制。（台中市消防局提供）中央社記者蘇木春傳真 111年4月12日
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