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首頁 / 社會

群創竹南廠女員工墜樓 緊急送醫不治

2022/4/14 22:16（4/14 22:21 更新）
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面板廠群創竹南廠一名女性技術員14日疑似自公司頂樓墜落，先撞破廠房門口的遮光罩後墜地，消防局獲報到場時女子已無呼吸心跳，緊急送醫仍不治；事故原因尚待調查釐清。（民眾提供）中央社記者管瑞平傳真 111年4月14日
面板廠群創竹南廠一名女性技術員14日疑似自公司頂樓墜落，先撞破廠房門口的遮光罩後墜地，消防局獲報到場時女子已無呼吸心跳，緊急送醫仍不治；事故原因尚待調查釐清。（民眾提供）中央社記者管瑞平傳真 111年4月14日
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（中央社記者管瑞平、潘智義苗栗縣14日電）面板廠群創（3481）竹南廠區今天發生女員工墜樓意外，消防局獲報到場時女子已無呼吸心跳，緊急送醫搶救不治，原因待警方調查釐清；群創聲明，將持續提供員工家屬相關協助。

苗栗縣消防局中午12時56分接獲報案稱，竹科竹南園區群創T3廠有人墜樓，立即派遣竹南消防分隊前往救護，抵達現場時，女性傷患額頭、手腳有多處撕裂傷、左手及雙腳變形，已呈OHCA（到院前心肺功能停止），送醫搶救仍宣告不治。

警方調查，女子為群創竹南廠技術員，疑似自公司頂樓墜落，先撞破廠房門口的遮光罩後墜地，事故原因仍待釐清。

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群創公司則發聲明表示，竹南廠區今天發生員工墜樓不治事件，群創第一時間緊急將員工送醫急救，到院前不治。群創配合警方以釐清事件發生狀況，並以關懷相關單位員工及員工家屬為重點，將持續提供此員工家屬相關協助。（編輯：卞金峰）1110414

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