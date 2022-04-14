女囚禁男友遭聲押被駁回 返回老家縱火終被羈押

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（中央社記者吳哲豪彰化14日電）吳女涉嫌囚禁方姓男友造成命危，檢方認為吳女涉犯殺人未遂罪聲請羈押，卻被法官駁回，吳女今天凌晨又在秀水鄉老家縱火，所幸無人傷亡，檢方今晚再提聲押，以免吳女釀成大禍。

檢方指出，55歲吳女涉嫌將45歲方男囚禁在鹿港鎮住處，吳女明知方男有糖尿病，卻用繩子綁住男友，不讓他吃東西及喝水，後來方男親友連絡不到他，報警處理，警消循線救出方男，另將吳女逮捕到案。

方男被救出時，意識不清，送醫時已有敗血症及肺炎，目前仍在加護病房接受治療。

檢警循線逮捕吳女，彰化地檢署檢察官認為吳女綑綁男友限制行動，明知方男有糖尿病，卻不讓他吃東西及喝水，認為吳女精神狀況不穩定，且涉犯殺人未遂罪有再犯之虞，向彰化地院聲請羈押。

地院法官認為，被害人有生命危險，是否係因被告捆綁被害人，且多日未讓被害人進食所致尚有疑問，被告行為是否已構成殺人未遂罪也尚待查證，而吳女在法院接受訊問時，意識清楚、情緒穩定，對於與被害人生活狀況等都能清楚陳述，因此未裁准羈押，但要求吳女需遠離與被害人原本同住居所，限制住居。

吳女回到彰化秀水鄉的老家，凌晨卻在老家縱火，彰化縣消防局獲報出動多輛消防車前往灌救，花了約1個多小時才將火勢撲滅，吳女向警消坦承是她在屋內燒紙。

檢警得知此事，認為吳女涉犯公共危險罪，且有逃亡之虞，今晚再向法院聲請羈押，以免吳女再闖下大禍，傷害自己也傷害他人，法院也裁定准押。（編輯：張佑之）1110414