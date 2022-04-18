更多編輯台推薦新聞：
朋友同事確診我該隔離嗎？快篩陽性怎麼辦？QA一次看
生活

朋友同事確診我該隔離嗎？快篩陽性怎麼辦？QA一次看

鈴木一朗穿舊隊服開球飆速136公里 影片網路瘋傳
運動

鈴木一朗穿舊隊服開球飆速136公里 影片網路瘋傳

專訪／科幻小說家X未來學家 劉宇昆與眾不同的創作之路
文化

專訪／科幻小說家X未來學家 劉宇昆與眾不同的創作之路

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

高市警督察涉貪包庇色情小吃店 判刑11年定讞

2022/4/18 11:09
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蕭博文台北18日電）原高雄市警察局三線一星督察孫啟義涉嫌包庇色情小吃店，並接受業者招待脫衣陪酒及收受款項；一、二審均依貪污罪判處孫男11年徒刑，案經最高法院日前駁回上訴定讞。

歷審判決指出，孫啟義自民國99年12月25日起至109年7月23日止，擔任高雄市警察局督察室督察，轄區內有一家劉姓男子經營的「小吃店」，店內有越南籍女子脫衣陪酒等的營利行為。

孫啟義於102年、103年間接續要求及收受劉姓業者招待，包括女侍脫衣陪酒、收受劉男交付的現金新台幣2萬元、按摩服務、委託修繕鐵皮屋，前往越南旅遊及購買冷氣、洗衣機等家電。

孫啟義接受劉男賄賂及不正利益期間，警察臨檢這家「小吃店」的次數、強度降低，無照營業也沒有被移送高雄市政府裁罰，案經高雄地檢署偵辦起訴。

一審高雄地方法院依貪污治罪條例違背職務收受賄賂及不正利益罪，判處孫啟義有期徒刑11年，褫奪公權5年。孫啟義提起上訴，二審由台灣高等法院高雄分院審理，維持原本刑度。

孫啟義不服二審判決提起上訴，最高法院認為，二審判決並無違背法令，日前駁回上訴，全案定讞。

另一方面，懲戒法院3月底判決孫啟義撤職，並停止任用4年。可上訴。（編輯：張銘坤）1110418

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載