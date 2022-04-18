台中50歲婦太平區水潭溺水 救上岸命危送醫

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台中一名婦人18日被民眾目擊走下太平區咬人狗坑步道旁的台灣潭後不見人影，消防局獲報立即展開搜救，在水中尋獲溺水的婦人時，婦人已無生命跡象，已緊急送往國軍台中總醫院急救。（台中市消防局提供）中央社記者蘇木春傳真 111年4月18日

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（中央社記者蘇木春台中18日電）台中一名婦人今天中午被民眾目擊，走下太平區山區一處水潭後不見人影，疑似溺水；消防局獲報，到場搶救，搜救尋獲婦人已無生命跡象送醫，意外原因警方正調查釐清。

台中市消防局今天發布新聞訊息表示，今天上午11時41分獲報，有婦人疑似在太平區咬人狗坑步道旁的「台灣潭」溺水，派遣太平及中山分隊，出動消防車4輛、救護車1輛，及消防人員16名前往搶救。

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消防人員指出，據報案人表示，目擊一名年約50歲婦人走下水潭，約10分鐘未見到她上岸，擔心發生意外而報案。台中市警察局太平分局員警獲報到場，並在附近發現疑似婦人騎乘的機車與衣物、鞋子，警消進而展開搜救。

今天下午2時21分，消防人員在水中發現溺水的婦人，拉上岸呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，已送往國軍台中總醫院搶救，意外原因警方正調查釐清。（編輯：陳仁華）1110418