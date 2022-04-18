台中男網路盜刷信用卡購物 轉賣牟利遭逮送辦

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇木春台中18日電）游姓男子涉嫌自網路購買外流信用卡資料，在網路電商平台盜刷商品，再低價轉賣銷贓；警方循線偵辦逮捕游男送辦，並呼籲民眾注意資訊安全，隨時掌握信用卡消費紀錄。

台中市警察局刑警大隊科技犯罪偵查隊告訴中央社記者，警方日前接獲民眾多起報案指出，信用卡未遺失卻遭盜刷，且多是在網路電商購買商品，或是在美食外送平台遭盜刷。

經警方分析盜刷信用卡模式，發現涉案人非法取得信用卡個人資料後，接著利用未具備3D驗證的電商平台網頁或手機通訊軟體，輸入相關資料就完成刷卡程序，經循線偵辦後，逮捕涉案的33歲游男到案。

警方查出，游男先在網路上，透過手機通訊軟體「微信」，自不詳管道以每筆新台幣700元購買遭外流的信用卡資料，接著在網路刊登低價商品廣告，若有買家要購買時，便盜刷信用卡購買商品後轉賣給買家，初估不法所得近20萬元。

警方全案訊問後，將游男依詐欺罪嫌移送台中地檢署偵辦，並持續向上溯源偵辦。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

警方提醒，民眾使用網路服務時，請勿隨意提供年籍資料、帳號、密碼與信用卡等資訊，並定期更改高強度密碼，同時注意不同帳號勿使用同組密碼，也避免下載來源不明或非官方認證應用程式，以免個資外洩。

警方並呼籲，網路購物要留意價格異常低廉商品，留意賣家評價及確認商品來源，並可在網路上搜尋有無買家遭詐騙等情況，隨時掌握信用卡消費紀錄。（編輯：陳仁華）1110418