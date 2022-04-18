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台11丙線曳引車自撞分隔島翻覆 駕駛命危送醫搶救

2022/4/18 20:11（4/18 20:36 更新）
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一輛貨運曳引車18日下午行經省道台11丙線6.4公里處，不明原因自撞中央分隔島翻覆，警消接獲民眾報案後，立即調派破壞器材車及救護車到場搶救，救出受困駕駛並送醫急救。（民眾提供）中央社記者李先鳳傳真 111年4月18日
一輛貨運曳引車18日下午行經省道台11丙線6.4公里處，不明原因自撞中央分隔島翻覆，警消接獲民眾報案後，立即調派破壞器材車及救護車到場搶救，救出受困駕駛並送醫急救。（民眾提供）中央社記者李先鳳傳真 111年4月18日
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（中央社記者李先鳳花蓮縣18日電）一輛貨運曳引車今天下午行經省道台11丙線6.4公里處，不明原因自撞中央分隔島翻覆，63歲黎姓駕駛受困車頭內無法動彈，警消獲報將失去呼吸心跳駕駛拉出，送醫急救。

根據目擊民眾指稱，下午5時許一輛貨運曳引車在豐坪路台11丙線南往北行駛，於壽豐鄉平和村路段時，忽然自撞中央分隔島，而且一連撞斷好幾棵路樹才停下，整輛車翻覆橫躺在車道上，造成北上交通一度中斷。

警消接獲民眾報案後，立即調派破壞器材車及救護車到場搶救，黎姓駕駛受困翻覆變形的駕駛座內，無法動彈。

消防人員破壞車頭拉出駕駛後，發現他已經失去呼吸心跳，立即實施心肺復甦術，緊急送往花蓮慈濟醫院急救，目前仍在醫院搶救中，至於車禍發生原因，由警方進一步調查釐清。（編輯：陳仁華）1110418

一輛貨運曳引車18日下午行經省道台11丙線6.4公里處，忽然自撞中央分隔島，而且一連撞斷好幾棵路樹才停下，整輛車翻覆橫躺在車道上，造成北上交通一度中斷。（民眾提供）中央社記者李先鳳傳真 111年4月18日
一輛貨運曳引車18日下午行經省道台11丙線6.4公里處，忽然自撞中央分隔島，而且一連撞斷好幾棵路樹才停下，整輛車翻覆橫躺在車道上，造成北上交通一度中斷。（民眾提供）中央社記者李先鳳傳真 111年4月18日
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