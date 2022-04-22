前保險業務員找人國外旅遊 誆腸胃炎詐保遭法辦

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（中央社記者劉建邦台北22日電）前保險業務員詹姓男子與柬埔寨華人合作，找台灣民眾前往旅遊並先投保，再謊稱有腸胃炎等症狀赴醫院看診，返台後詐領理賠金，得手約新台幣778萬元。刑事局逮人送辦。

刑事局今天召開記者會，偵查第四大隊第一隊副隊長黃祺瑋指出，財團法人金融法制暨犯罪防制中心日前發現有民眾從國外旅遊返台後，請領海外就醫理賠件數及症狀類似，且集中在某醫院，向警檢舉。

刑事局等單位組專案小組偵辦發現，曾任職知名公司保險業務員30歲詹姓男子涉重嫌，布線查緝。

警方查出，詹姓男子擔任保險業務員約8年，疑常經手相關業務，發現有漏洞可鑽，先找台灣民眾組團赴柬埔寨旅遊，且親自帶團，每團約7至10人，並協助團員辦理投保旅遊平安險，但抵達當地沒幾天，團員就至當地醫院看診，症狀多為腸胃炎、感冒等。

警方說，詹姓男子與一名柬埔寨華人合作，刻意偽造醫院等證明提供給團員，等團員返台後，再向投保的保險公司請領費用，詹男收受部分理賠金額當佣金，若每名團員理賠金為30萬元，詹男與柬埔寨華人事後合分10萬元。

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檢警與衛生福利部中央健康保險署及金融法制暨犯罪防制中心合作，查出詹姓男子等人犯案時間從2019年3月至2020年2月，共27家保險公司受害，詹男等人得手約778萬元，其中健保費約135萬餘元。

警方掌握犯罪情資後，去年起陸續收網，循線在雙北等處逮捕詹姓男子等50人，清查發現其中20人詐保成功，並搜出保險理賠資料、領款收據及現金等物。警詢後依詐欺罪嫌把詹男等50人移送台北地檢署偵辦。（編輯：李錫璋）1110422