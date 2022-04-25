網購買書遇詐騙 台中女業務轉帳56筆損失逾百萬

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（中央社記者黃麗芸台北25日電）疫情期間網購詐騙頻傳，台中吳女日前在博客來網路書店花新台幣310元買書，隨後有假客服來電稱款項有誤需加Line聯繫處理，反被詐逾150萬元，刑事局籲ATM無解除設定功能，要提高警覺。

刑事局今天發布新聞稿表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，民眾為加強防疫，帶動電子商機，許多人透過網路商城網購生活用品，便利消費外要慎防有假商家客服結合假銀行來電詐騙。

根據經警政署刑案數據統計當期資料顯示，今年1月1日至4月20日止，解除分期付款設定詐騙案件數為198件，且詐騙財損金額達1億9589萬元，較去年同期增加5576萬餘元，損失金額增加39.79%。

台中市一名吳姓女業務日前在博客來網路書店花費310元購買暢銷書籍，但她上週接到自稱是業者賣場客服來電，號碼顯示為+886-226590001及+886-227263325，並佯稱吳女帳號款項有誤，須轉接銀行處理，要求加吳女的Line聯繫以幫忙處理。

後來，假行員又假稱金管會要求公正認定，為解除這類錯誤需至自動櫃員機（ATM）及網路銀行操作解除錯誤設定，不疑有他的吳女竟前後用網路銀行匯款11筆到對方指定帳戶，又依照指示以ATM操作45筆轉帳至對方提供帳戶，共操作56筆、遭詐150萬餘元，直到匯款成功，發現對方失聯才驚覺被詐而報案。

還有一名柯姓工程師上週接到自稱博客來網路書店客服來電，偽稱柯男先前消費600元訂單遭系統誤植成購買高級會員費5800元，再稱會請銀行聯繫、協助以網路轉帳解除錯誤設定。

柯男後來又接到來電顯示開頭為「+165」、「+886」等6支不同號碼，詐騙成員不斷假冒銀行和郵局客服身分行騙，信以為真的柯男便依對方指示進行網路銀行轉帳，共計3筆、85萬元到對方指定帳戶，未料竟落入詐騙陷阱。

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刑事局表示，詐騙集團常冒用知名公司並偽稱「金管會要求公正認定、工作人員操作錯誤及電腦系統錯誤，要求訂戶設定網銀約定帳戶功能，以APP或前往ATM設定解除分期」等詐騙話術，民眾若接到來電顯示開頭為「+2」、「+886」等號碼，要提高警覺以免受騙。

此外，電話中聽到關鍵字「解除ATM設定」、「誤刷條碼」、「誤設訂單」、「重複扣款」、「至ATM操作鎖住帳號」等，這就是詐騙電話，請立即掛掉。（編輯：李亨山）1110425