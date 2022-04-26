雲林男子陳屍車內生蛆露白骨 推估死亡逾一個月

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

台電公司25日晚間在雲林縣北港文化中心進行管線維修，發現一名男子倒臥在轎車內，警方獲報到場處理，發現男子身體已有部分生蛆露出白骨，車內還有蒼蠅飛散，初步研判死亡逾一個月。 （警方提供）中央社記者姜宜菁傳真 111年4月26日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者姜宜菁雲林縣26日電）台電公司昨晚在雲林縣北港文化中心進行管線維修，發現一名男子倒臥在轎車內，警方獲報到場處理，男子已生蛆露出白骨，預估死亡逾一個月，車內無打鬥痕跡與輕生工具，雲林地檢署今天相驗。

雲林縣北港警分局偵查隊長鄧家福接受中央社記者電訪時表示，台電工程人員昨晚6時許準備進行管線維修時，在北港文化中心旁公園路上進行路邊清空作業，發現轎車內躺臥一名男子，由於呼叫沒有反應，於是報警處理。

鄧家福指出，警方到場處理時，男子坐在駕駛座，上半身倒臥在副駕駛座，身體已有部分生蛆露出白骨，車內還有蒼蠅飛散，初步研判死亡逾一個月。

警方調查，死者是居住在雲林縣土庫鎮陳姓男子（50多歲），詢問附近居民得知，轎車停放超過一個月，然因從車側邊或正面都無法直接發現有人躺在車內，所以沒有人發現異狀。

鄧家福說，現場員警並未發現輕生器具，車內也沒有打鬥痕跡，目前調閱陳男過去相關就醫紀錄，釐清死亡是否與個人疾病有關，雲林地檢署今天安排相驗。

死者家屬指陳男自今年2月底離家後即失去聯絡，沒想到竟會陳屍在車內。（編輯：謝雅竹）1110426