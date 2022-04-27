台南防詐有成 3個月攔阻逾1億元

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（中央社記者張榮祥台南27日電）詐騙時有耳聞，台南市政府統計，台南市今年1月至3月攔阻詐騙337件，金額高達1億691萬元。

台南市政府今天發布新聞稿指出，警政署資料顯示，台南市去年攔阻詐騙績效六都排名第一，今年警方更積極查緝詐騙提款車手，加強防制熱點。

台南市今年1月至3月車手提款次數，相較於去年同期328次，減少205次，六都最低，防詐337件，攔阻詐騙金額高達1億691萬元。

台南市警局表示，詐欺犯罪從傳統「金光黨」、「多層次傳銷」演變到現在的「投資型詐欺」，尤其COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，民眾改變生活習慣，利用網路購物、訂購外食，常接獲莫名簡訊或投資獲利訊息，若不慎誤信，最後就會血本無歸。

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台南市中西區60多歲黃姓男子2月間接獲股票投資電話，對方佯稱是「富林證券投資顧問公司」業務經理，握有「未上市飆股」內線消息，宣稱可預購股票，每股保守估計賺取新台幣350元至400元，獲利後公司只收取3%服務費。

黃男信以為真，和對方約定在高鐵台南站交款投資230萬元；但黃男提款時，銀行行員驚覺有異，通報警方到場勸說，黃男才放棄離開，未料黃男當天再到銀行堅持匯款，行員通報，警方又趕到勸說，且說明黃男匯款帳戶有通報警示紀錄，黃男才發現受騙。（編輯：謝雅竹）1110427