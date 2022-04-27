關鍵字投資案吸金5億餘元 主嫌判刑10年

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（中央社記者蕭博文台北27日電）林姓男子等人被控招攬投資人參加OURPPC公司廣告關鍵字投資案，吸金達新台幣5億餘元。士院今天依銀行法判處林男、高男各10年徒刑，其餘9名被告判刑4年6月至9年不等。

士林地方法院判決書指出，涉嫌吸金案的馬勝金融集團台灣區張姓負責人原邀請林姓男子加入，但林男認為風險過高而婉拒；民國103年間，張姓負責人改介紹林男與自稱「郭哲亨」、「方信哲」的OURPPC公司高級顧問認識。

「郭哲亨」、「方信哲」聲稱OURPPC公司址設美國，擁有Google、Yahoo等全球知名入口網站廣告點擊代理權，得以向購買關鍵字的廠商收取廣告費，投資OURPPC公司廣告關鍵字具有高額獲利保證。

林男見有利可圖，與高姓男子等人於全台各地以傳銷方式發展組織；OURPPC公司並在韓國、日本等地舉行大型活動，另安排媒體宣傳，協助林男等人吸引會員投資，自103年6月起至104年9月為止，林男等11人共吸金達新台幣5億1813萬餘元。

士院認為，林男等人貪圖私人利益犯罪，嚴重妨害金融秩序及經濟安定，助長投機風氣，審酌林男等11名被告參與吸金犯罪的角色、程度及是否與被害人和解等情狀，分別量刑。

士院審酌，林男、高男在組織中層級較高，依銀行法非法經營收受存款業務罪，各判處有期徒刑10年，其餘9人各判處4年6月至9年不等刑期。可上訴。（編輯：方沛清）1110427