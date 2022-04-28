台電電塔施工意外 承包人員圳溝渡河溺斃

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台電公司外包商廖姓工程人員，28日在台中市龍井區進行電塔換線工程，在一處圳溝涉水渡河時不慎溺水，消防局獲報到場搶救，廖男被救起時已明顯死亡。（台中市消防局提供）中央社記者蘇木春傳真 111年4月28日

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（中央社記者蘇木春台中28日電）台電公司外包商廖姓工程人員，今天在台中市龍井區進行電塔換線工程，在一處圳溝涉水渡河時不慎溺水，消防局獲報到場，搜尋2小時將他救起已明顯死亡，意外原因警方正調查釐清。

台中市消防局今天發布新聞訊息表示，今天中午12時32分接獲報案，龍井區茄投路旁圳溝，有名台電人員在進行高壓電塔維護作業時不慎落水，出動龍井、大肚等分隊，派遣消防車輛10輛、船艇2艘，與消防人員20名前往搶救。

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消防人員表示，現場為台電公司台中供電營運處承包商進行電塔換線工程，廖姓工程人員自圳溝西岸往東岸涉水渡河時不慎溺水，經消防人員確認溺者落水地點，出動船艇自落水點往下游搜索，並出動空拍機協協尋。

消防局出動潛水人員進行搜溺，於下午2時40分在溝底，發現身陷泥底的廖男已明顯死亡，後續將報請檢方相驗遺體釐清死因，並調查意外原因。（編輯：謝雅竹）1110428