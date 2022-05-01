11年前曾酒駕喝了又上 男子騎車逃逸警追逮送辦

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（中央社記者吳睿騏桃園1日電）桃園市林姓男子昨晚酒後騎車上路，被巡邏員警發現後加速逃逸，經攔下則辯稱因曾酒駕擔心加重處罰。警方今天表示，初步調查，男子上次酒駕是11年前，但酒測值超標移送法辦。

桃園市警局桃園分局青溪派出所所長黃建生表示，昨晚11時10分許，員警執行巡邏勤務時，在春日路與經國路口發現43歲林姓機車騎士違規迴轉，且有行車搖晃情形，員警立即尾隨並廣播請騎士停車配合檢查，但男子卻加速連續跨越車道意圖躲避。

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黃建生指出，員警將騎士攔下後，林男表示沒看到警察不知道要停車，經實施酒精測試達每公升0.36毫克，超過法定標準值，林男才說因為與客戶接洽時喝了一瓶啤酒，沒想到僥倖上路卻遇到警察，因為曾酒駕被送辦，擔心加重處罰才會躲避逃逸。

警方調查發現，男子上次酒駕是11年前，不符合新法10年規定，全案已依公共危險罪嫌移請偵辦，同時呼籲民眾勿存有僥倖心理，酒後駕車嚴重危害自身及他人生命安全，警方持續加強執法強度，貫徹酒駕零容忍政策。（編輯：方沛清）1110501