男子幫友討債凌虐被害人致死 判刑7年2月定讞

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（中央社記者蕭博文台北2日電）謝姓男子為幫蔡姓友人討債，與蔡男等人持跳繩、牌尺凌虐黃姓男子近2小時，導致黃男傷重、滑倒而身亡。二審依傷害致死罪判謝男7年2月徒刑，案經最高法院駁回上訴定讞。

歷審判決書指出，黃姓被害人與蔡姓男子（通緝中）有債務糾紛，民國108年4月24日凌晨，黃男與蔡男在台北市萬華區某清茶館偶遇，黃男應蔡男邀請轉往附近某處民宅。

黃男抵達後，蔡姓男子夥同謝姓男子等人分持跳繩、牌尺毆打黃男，並要求黃男脫去衣物，還以繩索綑綁黃男雙手，甚至將香蕉塞入黃男口內阻止呼救，又持打火機燒灼黃男腹部與下體。

黃男遭毆打近2小時而傷重倒臥在地無法言語，甚至尿失禁；蔡男卻喝令黃男舔拭地面上的尿液，並要求黃男自行起身穿衣服，才願意將黃男送醫。

由於案發現場地板有尿液、香蕉果肉等而溼滑，蔡男等人放任黃男自行掙扎爬起，導致黃男因地板溼滑而後仰滑倒，造成第一頸椎脫臼及位移，引發神經性休克。警消獲報到場，黃男仍傷重不治。

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一審的台北地方法院依傷害致死罪，判處謝姓男子有期徒刑7年2月。案經上訴，二審由台灣高等法院審理。謝男仍辯稱，是為了挺蔡男才給被害人一點教訓，而且被害人是自行跌倒，死亡結果與他無關。

二審認為，被害人死亡與遭蔡男等人傷害及未給予起身扶助有關，審酌謝男已與被害人的家屬達成和解等情狀，一審判刑7年2月妥適，駁回謝男上訴，維持一審罪刑。案經最高法院日前駁回謝男上訴，全案定讞。（編輯：戴光育）1110502