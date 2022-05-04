誆稱繳百萬保費回收120萬 保險業務員訊後交保

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（中央社記者蕭博文台北4日電）沈姓保險業務員涉嫌與高姓阿姨聯手招攬客戶投保，誆稱一次繳清100萬元保費，6年後即可回收共120萬元。北檢昨天約談沈男、高女到案，訊後各諭知40萬元、50萬元交保。

檢調獲報，沈姓男子涉嫌於民國102年至108年間，與高姓阿姨對外招攬客戶投保終身壽險，佯稱只要一次繳清新台幣100萬元保費，核備後即核發20萬元，未來5年分別退佣20萬元，意即投入100萬元6年後可收回120萬元。

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沈男、高女涉嫌以誇大不實話術賣出約100份保單，收取保費約1億元，並以新保戶所繳的保費，充作舊保戶的退佣；108年間，沈男、高女資金周轉不靈，保戶紛紛提出申訴，全案因而曝光。

台北地檢署指揮調查局台北市調查處蒐證、調查，昨天約談沈男、高女及多名證人到案；檢察官複訊後，今天凌晨以涉犯詐欺、背信等罪嫌，諭知沈男以40萬元交保，高女則以50萬元交保。（編輯：李亨山）1110504