兄弟吸金上億 弟判6年定讞、落跑哥通緝到案遭訴

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（中央社記者沈佩瑤新北5日電）葉姓兄弟檔涉誆騙多名民眾投資，吸金上億元。弟弟今年遭判刑6年定讞，落跑的哥哥經通緝到案，今天被新北地檢署依違反銀行法、刑法詐欺取財等罪嫌將他起訴。

根據新北地檢署起訴書，葉姓男子為某公司負責人，他在99年至106年間，設計出「三五方案」、「二五方案」和「澎湖方案」3種投資方式，並與胞弟合謀，在新北、桃園等公司營業處舉辦說明會，吸引多名民眾入會投資，不法吸金高達新台幣1億5343萬餘元。

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此外，葉姓男子還另誆騙多名民眾，以購買美國未上市公司股票為由，謊稱公司上市後，可以配股分紅，合計騙取約2322萬元，投資人直到事後開始領不到錢，才知受騙怒提告。

弟弟於109年5月由新北地院依非法經營銀行業務罪，判刑6年，上訴高院及最高法院均被駁回，今年2月全案定讞；跑路的哥哥被通緝到案，新北地檢署今天依違反銀行法等將他起訴。（編輯：張銘坤）1110505