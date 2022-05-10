涉騙恆述法師幫忙向錢莊借300萬 女信徒遭訴

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（中央社記者蕭博文台北10日電）恆述法師指控江姓女信徒以籌錢繳納遺產稅為由，央求她以個人名義向地下錢莊借貸300萬元轉交江女，卻毀諾未償還本金及利息。北檢偵查終結，今天依詐欺罪嫌起訴江女。

全案起於，恆述法師於民國109年12月間赴台北地檢署按鈴申告，指江姓女信徒以金蟬脫殼方式，將債務落在她身上，利滾利累積至4000萬元，因此控告詐欺。

北檢起訴指出，江姓女子積欠龐大債務，於民國107年間以公公過世需要繳納遺產稅為由，向恆述法師借款，並保證等到丈夫繼承遺產，願捐獻7800萬元給恆述法師弘法，並開立面額7800萬元的本票。

恆述法師向江女表示並無錢可借，在江女懇求下，輾轉為江女介紹地下錢莊；但地下錢莊認為江女財務狀況不佳而不願借款，江女又央求恆述法師以本人名義向錢莊借款，並保證會支付本金及利息。

起訴指出，恆述法師因而陷於錯誤，以本人名義開立支票給錢莊，借得共300萬元交給江女，但江女事後分文未償，導致恆述法師四處借款還給錢莊利息、本金，因而背負債務。

檢察官認為，江女以詐術使恆述法師陷於錯誤而借款300萬元，依詐欺取財罪嫌起訴江女。（編輯：李亨山）1110510