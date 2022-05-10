男刺死19歲網咖店員再自首 更一審判刑20年

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（中央社記者劉世怡台北10日電）桃園蘇姓男子被控當街刺死19歲網咖店員案，高院更一審審酌蘇男有利及不利量刑事項，認定應排除死刑適用，再加上符合自首規定，經減刑後，今天改判蘇男20年，可上訴。

台灣高等法院判決指出，蘇男因缺錢花用，於民國109年3月27日晚間11時許，攜帶水果刀徘徊在桃園市平鎮區南豐路上，伺機尋找對象強盜財物，看見19歲的網咖店員劉姓男子經過，即持刀強盜不顧對方奮力抵抗，朝劉男揮擊再跑離，而未取得財物。

判決指出，劉男因傷勢過重倒臥路旁，經附近商家報警送往急救後，仍不治死亡；死者前胸壁傷勢，深度最深達17公分，為致命傷。蘇男向警方自首。

一審判蘇男無期徒刑，二審維持無期徒刑，但遭三審撤銷發回，由台灣高等法院更一審審理，今天改判蘇男20年徒刑，褫奪公權10年。

更一審指出，蘇男平日靠母親接濟，偶打零工賺取日薪，常睡公園或住網咖，但仍有謀生能力，後來因母親不再給予金援，缺錢花用下才起意隨機尋找對象搶劫財物，而發生本件。

更一審表示，蘇男犯罪手段屬嚴重暴力行為，造成被害人生命喪失無法回復的損害，使被害人家屬遭受至親喪命的悲痛，為免睹物思親而遷居他處，蘇男未實際彌補或賠償家屬等，此屬蘇男不利量刑事項。

更一審指出，考量蘇男先前沒有前科紀錄，本案也無足夠的積極證據認定蘇男有殺人的直接故意，且蘇男坦承犯行認罪，也當庭向被害人家屬致歉等，此屬蘇男有利量刑事項。

更一審綜合審酌後，認為應排除死刑的適用，依強盜殺人罪，判刑20年，可上訴。（編輯：李亨山）1110510