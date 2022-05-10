花蓮男子外出失聯 陳屍垃圾轉運站廢棄車底

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花蓮43歲潘姓男子失聯多日，親友持手機定位通報，警消人員9日晚間在吉安垃圾轉運站發現潘男被壓在廢棄車輛車底，明顯死亡，全案報請花蓮地方檢察署司法相驗，釐清死因。（吉安警分局提供）中央社記者張祈傳真 111年5月10日

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（中央社記者張祈花蓮縣10日電）花蓮43歲潘姓男子日前外出失聯，親友持手機定位通報，警消人員昨晚在吉安垃圾轉運站發現潘男被壓在廢棄車輛車底，明顯死亡；因轉運站僅開放員工進入，潘男為何陳屍在內仍待調查。

花蓮吉安警分局副分局長盧廣勳今天接受媒體採訪指出，9日晚間8時許接獲陳姓女子報案，稱潘姓男友8日凌晨2時外出後便失聯，手機定位顯示在吉安掩埋場，潘男車輛也停在附近。

警消昨晚前往吉安轉運站搜尋，發現潘男被壓在廢棄車輛車底，胸骨骨折，明顯死亡，一旁還有2支扳手及傾倒的千斤頂，推測可能是千斤頂撐高車體時，不慎陷落，導致潘男遭壓死。

盧廣勳指出，經消防隊確認無生命跡象，隨即封鎖現場鑑識，全案報請花蓮地方檢察署司法相驗，釐清死因。

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吉安鄉公所清潔隊長樊一明接受媒體採訪指出，吉安垃圾轉運站前身為垃圾掩埋場，暫放不少回收物品，死者陳屍地點是廢棄車輛暫放區，因車輛不多採並排放置。

樊一明表示，垃圾轉運站為單一入口，四周都是圍籬，進出都有管制登記，經管理室確認事發當時沒有人從大門進入，今天巡視確實有發現部分圍籬遭破壞，推測潘男可能是從那裡闖入，對於有民眾陳屍站內，員工都很意外。（編輯：謝雅竹）1110510