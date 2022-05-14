孕婦臨盆十萬火急 新北暖警雨中開道助送醫

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新北市政府警察局板橋分局後埔派出所員警何庭毅（右）、余仲翔（左）14日凌晨服勤時，在傾盆大雨中駕警車開道，協助將臨盆的孕婦送醫生產。（警方提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 111年5月14日

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（中央社記者黃旭昇新北14日電）新北市黃姓市民的孕妻今天凌晨羊水破了即將生產，傾盆大雨中，緊急求助警方協助開道；警車開啟警報器與警示燈，帶領黃男的轎車，10分鐘從板橋區趕抵北市台大兒童醫院生產。

新北市府警察局板橋分局今天下午發布新聞表示，後埔派出所員警凌晨2時40分，於板橋區館前西路值勤時，突然發現轎車駕駛黃男在警車旁併排停車，並搖下車窗求助。

警方說，黃男神情緊張表示，「我老婆羊水破，快生了，需要緊急前往醫院生產，請幫幫忙」。

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適逢梅雨鋒面報到，當時傾盆大雨，因情況急迫員警立即開道，全程開啟警報器和警示燈，提醒其他用路人注意；由黃男駕車將孕妻送到台北市中山南路台大兒童醫院生產。

警方表示，原先預估30分鐘的路程，在警車開道下，10分鐘內順利趕抵台大兒童醫院，由院方人員將車內的孕婦送往院內待產；黃姓男子則再三向熱心員警道謝，機警果決助人並解除危急。（編輯：郭諭儒）1110514