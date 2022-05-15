桃園遊民酒後遭毆打致死 2嫌1收押1聲押

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（中央社記者王朝鈺桃園15日電）桃園一名遊民陳姓男子8日深夜酒後與盛姓、廖姓男子起口角，遭2人毆打致死。警方9日晚間逮捕盛男送辦，經檢察官複訊後聲押獲准。廖男昨天在旅館落網，經檢方複訊後聲押。

警方調查，桃園市立圖書館桃園分館1樓和2樓是圖書館，上方則是停車場，63歲陳男8日深夜酒後在這處停車場5樓到6樓樓梯間大聲吵鬧，引起33歲盛男和38歲廖男不滿，雙方發生口角，2人聯手毆打陳男後離去，社工9日上午至附近查訪其他遊民時，發現陳男已明顯死亡多時，立即通報警消到場。

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桃園市政府警察局桃園分局景福派出所與偵查隊獲報後立即組成專案小組全力查緝，經過濾監視器畫面鎖定2名犯嫌身分，9日晚間在盛男位於龜山區家中將他緝捕到案，詢後依傷害致死罪移送法辦，經檢察官複訊後，認盛男有逃亡、串證之虞，向桃園地方法院聲請羈押獲准。

至於廖男逃亡多日後，昨天下午5時許從桃園市中正路一處旅館下樓牽車時被警方逮捕，警方詢後依傷害致死罪送辦，經檢察官複訊後向法院聲請羈押。（編輯：李錫璋）1110515