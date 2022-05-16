男子口角涉持刀重傷友頭腹部 嘉義檢起訴求重刑

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（中央社記者黃國芳嘉義市16日電）翁姓男子與友人口角時涉持西瓜刀猛砍對方7刀，其中頭皮傷口深及骨頭，嘉義地檢認為2人多年好友，無深仇大恨，翁男應無殺人犯意，雖依傷害罪嫌起訴，但請求從重量刑。

嘉義地檢署今天發布的起訴書指出，現年22歲翁男與陳姓男子為相識多年朋友，2人去年11月9日晚間在嘉義縣中埔鄉翁男住處前聊天，後因細故發生口角，翁男從住處內拿出1把長達40公分的西瓜刀，朝陳男頭部、腹部、肩膀及大腿等處猛砍共7刀。

陳男遭翁男持西瓜刀猛砍時，翁男家屬見狀攔阻，並將陳男送醫急救，陳男頭皮、前胸壁、上腹壁、右上背、右側大腿及左側肩膀均有開放性傷口，其中頭皮等4處傷口深及骨頭、上腹壁的傷口長約14公分。事後陳男向警方報案，控告翁男殺人未遂罪嫌。

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檢方認為，翁男、陳男為相識多年朋友，當日雙方相約外出聊天，因細故發生爭執，2人無深仇大恨，難想像翁男有何非致陳男於死的動機或原因。陳男遭砍傷部位雖有多處且深及骨頭，但並無立即生命危險，翁男應無殺人犯意，因此，無成立殺人未遂罪嫌的餘地。

檢方依傷害罪嫌起訴翁男，考量翁男接續以西瓜刀朝陳男猛砍行為，傷勢深及骨頭，建請從重論處傷害罪，加上翁男未能與陳男達成和解的犯後態度，也請從重量刑。（編輯：戴光育）1110516