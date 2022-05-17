遭通緝藥頭被逮後快篩陽 北市辦案員警快篩全陰
2022/5/17 16:05（5/17 16:21 更新）
北市警方日前掌握毒品通緝犯49歲林姓男子（中）涉嫌販毒情資，經多日偵蒐於12日晚間在基隆市人贓俱獲，但帶回快篩發現林男為陽性、確診，相關偵辦員警隨後快篩均為陰性結果。（翻攝照片）中央社記者黃麗芸傳真 111年5月17日
（中央社記者黃麗芸台北17日電）北市警方日前掌握毒品通緝犯49歲林姓男子涉嫌販毒情資，經多日偵蒐於12日晚間在基隆市人贓俱獲，但帶回快篩發現林男為陽性、確診，幸相關偵辦員警隨後快篩均為陰性結果。
台北市警察局松山分局偵查隊副隊長葉明源今天對外表示，日前掌握毒品通緝犯林男涉嫌販毒情資，經報請基隆地檢署指揮偵辦，見時機成熟於12日晚間持基隆地院所核發搜索票，至林男位於基隆市的居所外將他成功緝獲。
同時，現場查扣第一級毒品海洛因、第二級毒品安非他命、海洛因攪拌機1台和現金新台幣3萬6600元等贓證物，全案依涉嫌販賣毒品危害防制條例送基隆地檢署偵辦。
另，警方逮捕林男並帶回警局後，便遵循防疫措施標準作業程序對林男進行快篩，結果呈COVID-19（2019冠狀病毒疾病）陽性、確診反應。
警方偵辦過程中，將林男全程留置於戶外偵詢室，並由偵辦員警穿著相關防護裝備進行戒護，在戶外偵詢室完成偵詢後，經基隆地檢署檢察官視訊開庭指示，將林男解送至法務部矯正署基隆看守所執行。
松山分局表示，本案偵辦員警經實施快篩後，都呈現陰性反應。（編輯：李錫璋）1110517
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