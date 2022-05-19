更多編輯台推薦新聞：
金曲獎完整入圍名單 盧廣仲黃宣搶歌王、蔡健雅詹雯婷爭歌后
娛樂

金曲獎完整入圍名單 盧廣仲黃宣搶歌王、蔡健雅詹雯婷爭歌后

南加州教會槍擊案擋彈犧牲 鄭達志醫師視病猶親備受推崇
國際

南加州教會槍擊案擋彈犧牲 鄭達志醫師視病猶親備受推崇

第4劑COVID-19疫苗哪些人可以接種？如何預約？QA一次看
生活

第4劑COVID-19疫苗哪些人可以接種？如何預約？QA一次看

疫情整理包》確診新定義上路本土逾8萬例 兒童打輝瑞疫苗將優先安排

疫情整理包》確診新定義上路本土逾8萬例 兒童打輝瑞疫苗將優先安排

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
紐時：土耳其透露欲以3條件換取芬蘭瑞典入北約
首頁 / 社會

被指不願江聰淵當選 陳歐珀告鍾姓記者涉誹謗

2022/5/19 12:33
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林長順台北19日電）民進黨籍立法委員陳歐珀不滿自由時報鍾姓記者撰寫相關報導，指他懊惱與縣長失之交臂、不願江聰淵當選宜蘭縣長等內容，今天到台北地檢署遞狀控告鍾姓記者涉誹謗罪。

自由電子報16日報導「民進黨宜縣黨部主委選舉 派系角力牽動2022與2024選舉」，內文提及「不斷放出希望初選的正國會宜蘭立委陳歐珀，也被迫表態支持江聰淵」等語。

陳歐珀表示，自由時報鍾姓記者撰寫有關民進黨宜蘭縣黨部主委及縣長選舉的不實報導，內容透過不具名人士放話，指陳歐珀懊惱與縣長失之交臂、不願江聰淵當選宜蘭縣長，已嚴重影響民進黨黨內團結及他的聲譽。

陳歐珀指出，鍾姓記者新聞內容與其他媒體今年初以來所查證報導的內容大相逕庭，新聞發布前也未盡媒體平衡報導之責，先向他查證消息是否屬實，違背新聞專業與倫理。

陳歐珀表示，鍾姓記者知悉他要提告後，僅默默刪改部分文字且不影響報導原意，後續也未公開道歉或做更正啟事，放任流言任意四竄，涉嫌刑法誹謗罪，今天依法提出告訴。

他重申，為遏止抹黑、破壞民進黨內團結的脫序行為，捍衛宜蘭民主聖地的價值，才選擇站出來提告，未來若有人持續惡意抹黑他以破壞民進黨團結，也決不寬貸。（編輯：方沛清）1110519

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族