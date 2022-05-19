被指不願江聰淵當選 陳歐珀告鍾姓記者涉誹謗

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（中央社記者林長順台北19日電）民進黨籍立法委員陳歐珀不滿自由時報鍾姓記者撰寫相關報導，指他懊惱與縣長失之交臂、不願江聰淵當選宜蘭縣長等內容，今天到台北地檢署遞狀控告鍾姓記者涉誹謗罪。

自由電子報16日報導「民進黨宜縣黨部主委選舉 派系角力牽動2022與2024選舉」，內文提及「不斷放出希望初選的正國會宜蘭立委陳歐珀，也被迫表態支持江聰淵」等語。

陳歐珀表示，自由時報鍾姓記者撰寫有關民進黨宜蘭縣黨部主委及縣長選舉的不實報導，內容透過不具名人士放話，指陳歐珀懊惱與縣長失之交臂、不願江聰淵當選宜蘭縣長，已嚴重影響民進黨黨內團結及他的聲譽。

陳歐珀指出，鍾姓記者新聞內容與其他媒體今年初以來所查證報導的內容大相逕庭，新聞發布前也未盡媒體平衡報導之責，先向他查證消息是否屬實，違背新聞專業與倫理。

陳歐珀表示，鍾姓記者知悉他要提告後，僅默默刪改部分文字且不影響報導原意，後續也未公開道歉或做更正啟事，放任流言任意四竄，涉嫌刑法誹謗罪，今天依法提出告訴。

他重申，為遏止抹黑、破壞民進黨內團結的脫序行為，捍衛宜蘭民主聖地的價值，才選擇站出來提告，未來若有人持續惡意抹黑他以破壞民進黨團結，也決不寬貸。（編輯：方沛清）1110519