中山獎學金得主討130萬元 法院判國民黨支付確定

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（中央社記者蕭博文台北24日電）黃姓男子申請中國國民黨中山獎學金獲准，不滿國民黨以黨產凍結為由不支付剩餘的130萬元，提訴請求支付獎學金。一審的北院判國民黨應支付130萬元，高院今天駁回上訴確定。

黃姓男子提訴主張，他依國民黨民國103年間公告「中國國民黨中山獎學金103年留學考試報名簡則」，申請留學獎學金獲准，雙方簽立中山獎學金留學契約書，約定國民黨共應給付他新台幣260萬元獎學金。

黃男主張，國民黨支付130萬元後，於105年通知因遭黨產會凍結金融帳戶，獎學金無法正常撥放。他原本打算休學，但國民黨後來表示有方法給付，因而繼續留學，且在澳洲取得博士學位後返台檢附文件交給國民黨，卻未收到剩餘的130萬元。

國民黨辯稱，資產於政黨輪替後，全數遭黨產會凍結，無力再支付任何一筆獎學金，萬般無奈下才撤銷贈與。

一審的台北地方法院認為，雙方契約並非贈與契約，且國民黨仍正常運作，也未舉證財務有何困難，判決國民黨應依約支付獎學金130萬元。

案經國民黨上訴，二審由台灣高等法院審理。國民黨仍辯稱，雙方的契約屬於贈與契約，可依法撤銷並拒絕給付。

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二審認為，契約規定黃男留學期間應與國民黨保持聯繫，並於獲頒學位日起3個月內返台服務，加入中山學人聯誼會，履行黨員義務，支持黨的政策與理念，不得主動退黨或違反黨章，否則國民黨得追償已發放的獎學金，顯見並非贈與契約。

二審指出，黃男已提出學生證影本、畢業證書及學習報告等資料給國民黨，依約要求國民黨給付130萬元，為有理由，今天駁回國民黨上訴，不得上訴。（編輯：戴光育）1110524