疑因投資失利 台中男子住宅大樓墜樓身亡

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（中央社記者蘇木春台中24日電）台中市吳姓男子疑因投資失利，今天凌晨被發現自七期重劃區一處大樓社區墜樓，警消到場時，發現吳男已明顯死亡，意外原因仍待檢警調查釐清。

台中市警察局第六分局今天告訴中央社記者，今天凌晨2時多，接獲民眾報案指，位於台中市七期重劃區西屯區市政路一處大樓住宅，發生男子墜樓意外，立即派員警到場處理。

警方到場時發現，29歲吳男墜落一樓已明顯死亡，初步調查為13樓的承租戶，屋內並未疑留遺書，也未有打鬥、入侵痕跡。因現場一度傳出吳男為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者，警方不敢大意，透過衛生局查詢後，確認吳男非確診個案。

經警方聯繫上死者家屬後，今天由檢方會同法醫相驗死者遺體，檢警透過死者的手機查出，吳男生前疑因投資失利，才會發生意外，案發原因仍待調查釐清。（編輯：屈享平）1110524

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