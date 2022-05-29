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女子乘水上摩托車往澎湖落海失蹤 各方搜尋中

2022/5/29 17:35（5/29 18:43 更新）
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海巡署29日表示，第五（雲嘉）巡防區指揮部28日上午接獲民眾報案，1名40多歲女乘員搭乘水上摩托車前往澎湖途中落海失蹤，請求協尋，巡防區指揮部也立即啟動岸、海、空救援機制並成立應變中心，協調澎湖、嘉義海巡搜救，至今尚未找到人。（海巡署提供）中央社記者蔡智明傳真 111年5月29日
海巡署29日表示，第五（雲嘉）巡防區指揮部28日上午接獲民眾報案，1名40多歲女乘員搭乘水上摩托車前往澎湖途中落海失蹤，請求協尋，巡防區指揮部也立即啟動岸、海、空救援機制並成立應變中心，協調澎湖、嘉義海巡搜救，至今尚未找到人。（海巡署提供）中央社記者蔡智明傳真 111年5月29日
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（中央社記者蔡智明嘉義縣29日電）台灣水上摩托車協會38人，昨天上午9時騎乘水上摩托車從嘉義布袋港出發，跨海騎向澎湖東吉嶼，其中1名女乘員半途落海失蹤，海巡署第五巡防區與民間救難協會派員搜救中。

海巡署今天發布新聞稿表示，昨天上午10時50分海巡署第五（雲嘉）巡防區指揮部接獲民眾報案，1名40多歲女乘員搭乘水上摩托車前往澎湖途中落海失蹤，請求協尋。

海巡署第五巡防區主任簡明勝告訴中央社記者，發生事故的單位是台灣水上摩托車協會，昨天上午9時許駕駛與乘員共38人騎乘24輛水上摩托車，由布袋漁港出發前往澎湖。

簡明勝說，一接獲落水通報，巡防區指揮部立即啟動岸、海、空救援機制並成立應變中心，協調澎湖、嘉義海巡搜救，至今尚未找到人。

第五巡防區指揮部指出，截至29日下午3時共投入11艇、空偵機4架次、無人機4架次海面搜尋；嘉義縣太保救難協會、水中運動委員會與彰化縣、台中市救難協會也支援水上摩托車、船艇出海協尋。（編輯：黃世雅）1110529

台灣水上摩托車協會38人28日騎乘水上摩托車從嘉義布袋港出發，跨海騎向澎湖東吉嶼，但其中1名女性半途意外落海失蹤，目前仍在搜救，嘉義縣太保救難協會、水中運動委員會與彰化縣、台中市救難協會也支援水上摩托車與船艇出海協尋。（嘉義縣太保救難協會提供）中央社記者蔡智明傳真 111年5月29日
台灣水上摩托車協會38人28日騎乘水上摩托車從嘉義布袋港出發，跨海騎向澎湖東吉嶼，但其中1名女性半途意外落海失蹤，目前仍在搜救，嘉義縣太保救難協會、水中運動委員會與彰化縣、台中市救難協會也支援水上摩托車與船艇出海協尋。（嘉義縣太保救難協會提供）中央社記者蔡智明傳真 111年5月29日
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