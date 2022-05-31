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司法院：推司法減壓 增補人力促進心理健康

2022/5/31 13:32
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（中央社記者劉世怡台北31日電）司法院今天表示，法官及司法人員工作負擔沈重，承受高度壓力，為此推動「司法減壓」措施，以加速增補審判人力，擴大辦理法官多元進用及落實身心關懷，推動心理健康協助。

司法院發布新聞稿指出，從民國108年起推動「心理健康協助方案」，對於有接受心理諮商需求的人員，提供補助費用（申辦過程完全保密），讓人員可以安心使用心理諮商服務；於年度健康檢查引進「HRV壓力檢測及心理諮商」項目，放寬法官健檢年齡及次數限制，提醒司法人員重視身心健康。

另外，司法院從105年到去年增加法官71人、司法事務官12人、書記官144人、法官助理420人，共增加647名審判人力，並爭取修正「中央政府機關總員額法」，提高總員額上限。

司法院近年並積極辦理「律師轉任法官」、「檢察官轉任法官」及「法官再任」等多元進用方案，並藉由說明會等方式加強宣導，未來也將擴大辦理「學者及公務人員轉任法官」，讓法官來源更豐富，加快彌補審判人力缺口。

依據統計，105年至今，檢察官轉任法官共計117人、律師轉任法官共計62人、法官再任7人，多元進用共計186人。（編輯：李亨山）1110531

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