國道6車追撞1死3傷 肇事駕駛酒測超標被逮

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國道3號北上南投路段9日凌晨發生自小客車和拖車、大貨車6車追撞事故，造成1死3傷；肇事自小客車駕駛葉男即使輪胎變形仍嘗試離開事故現場，但被其他車輛駕駛攔下，酒測值超標，遭員警依觸犯公共危險罪逮捕。（民眾提供）中央社記者吳哲豪傳真 111年6月9日

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（中央社記者吳哲豪南投9日電）國道3號北上南投路段今天凌晨發生自小客車和拖車、大貨車6車追撞事故，造成1死3傷；肇事自小客車駕駛葉男被其他車輛攔下，葉男接受酒測結果超標，觸犯公共危險罪遭逮捕。

南投縣消防局發布新聞訊息指出，今天凌晨4時左右，國道3號北上226.7公里處南投路段，1輛自小客車疑似行車不穩，後方2輛載運廢土的拖車、2輛分別載運沙拉油桶及包裹的大貨車以及1輛自小客車為了閃避前方車輛，失控發生追撞。

消防局指出，拖車及大貨車發生追撞後重心不穩，廢土和沙拉油桶散落在車道上，國道警方和消防局獲報立即出動巡邏車前往處理；而事故造成1人死亡、3人受傷，死者是載運沙拉油桶的大貨車副駕駛賴男。

國道公路警察局第七公路警察大隊1名員警指出，肇事自小客車和其他車輛發生擦撞後，即使輪胎變形仍嘗試離開事故現場，但被其他車輛駕駛攔下，駕駛自小客車的19歲葉男接受酒測，酒測值超標，遭員警依觸犯公共危險罪逮捕。

國道警方指出，車禍發生後，沙拉油桶、廢土等散落在車道，國道3號北上南投路段因此封閉，直到中午才恢復通車。（編輯：張雅淨）1110609