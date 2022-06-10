國道6車追撞1死3傷 19歲男無照酒駕遭羈押

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（中央社記者吳哲豪南投10日電）國道3號北上南投路段昨天凌晨發生6車追撞，造成1死3傷，肇事自小客車駕駛19歲葉男無照酒駕，還嘗試離開現場，檢方認為有逃亡之虞，昨晚向法院聲押獲准。

國道3號北上226.7公里處南投路段，昨天凌晨1輛自小客車疑似行車不穩，後方2輛載運廢土的拖車、2輛分別載運沙拉油桶及包裹的大貨車以及1輛自小客車為了閃避前方車輛，失控發生追撞。

拖車及大貨車發生追撞後重心不穩，廢土和沙拉油桶散落在車道上，國道警方和消防局獲報出動巡邏車及救護車前往，事故造成1人死亡、3人受傷。

肇事的自小客車和其他車輛發生擦撞後，即使輪胎變形仍嘗試離開事故現場，但被其他車輛駕駛攔下，駕駛自小客車的19歲葉男接受酒測，酒測值超標，遭員警依觸犯公共危險罪逮捕。

國道公路警察局第7公路警察大隊員警發現，葉男不僅酒駕，也沒有駕駛執照，詢後移送南投地方檢察署複訊。

南投地檢署今天發布新聞指出，葉男涉犯刑法酒駕致死、肇事逃逸等罪，犯罪嫌疑重大，且被告於肇事後仍有移動車輛數百公尺遠，與常情有違，有逃亡之虞，因此昨晚向南投地方法院聲請羈押，法院也准押。（編輯：郭諭儒）1110610