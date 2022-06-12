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宜蘭三星路遊覽車與轎車相撞 5人受傷送醫

2022/6/12 17:28
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（中央社記者王朝鈺宜蘭12日電）宜蘭縣三星鄉三星路8段往清水地熱方向，今天下午2時許發生遊覽車與轎車相撞事故，現場共有5名傷者，所幸意識清楚送醫治療，至於事故發生原因有待調查。

消防局下午2時29分獲報後，立即派遣三星、大同、員山、羅東分隊人車前往搶救，消防抵達時，發現遊覽車左前車頭和擋風玻璃受損，藍色轎車引擎蓋隆起、擋風玻璃龜裂且前保險桿脫落。

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藍色轎車內有3男1女共4名傷者，其中1名女子受困後座，消防立刻動用器材破壞車體救援，女子救出時髖部骨折，所幸意識清楚。至於遊覽車上共有包含20名遊客加上司機及導遊共22名，幸僅男性駕駛受傷，無人受困，5名傷者均意識清楚陸續由救護車送醫治療。

警消初步瞭解，遊覽車是從桃園前來宜蘭2天1夜行程，今天是第2天行程，下午前往清水地熱途中與轎車相撞發生車禍，確切車禍發生原因和責任歸屬仍有待警方調查後才能釐清。（編輯：方沛清）1110612

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