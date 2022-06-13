桃園2死4命案 勞動部：配合檢調偵查釐清仲介糾紛

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（中央社記者張雄風台北13日電）關於桃園2死4命夫妻棄屍案，起因疑為移工地下匯兌；立委高嘉瑜批評勞動部毫無作為。勞動部今天表示，將配合檢調偵查，釐清案情與仲介糾紛；勞動部每年辦理仲介專案查察，並非毫無作為。

媒體報導，桃園高鐵站旁停車場10日發生「2死4命」夫妻棄屍案，疑似為移工地下匯兌糾紛引發殺機。民進黨立委高嘉瑜昨天在臉書批評，私人仲介非法亂象頻傳，勞動部卻長期放任不作為。

勞動部勞動力發展署今天發布新聞稿表示，該案已進入司法程序，勞動部將主動配合檢調偵查，釐清案發事實與仲介糾紛關係。

勞動部表示，現行移工辦理國外匯兌事務，依據金管會銀行法等規定，均可委託經勞動部許可仲介公司為其辦理國外匯兌服務；勞動部明定仲介收費標準及罰則，建立1955移工申訴管道，協同地方政府將買工費納入重點訪查，並每年辦理仲介專案查察，以嚇阻仲介非法收取買工費情事。

此外，勞動部直聘中心持續精進提供雇主及移工直聘服務，並落實強化期滿續聘及期滿轉換雇主與移工服務，並無立委及媒體指涉毫無作為情事。

勞動部進一步說明，現行雇主聘僱移工在台聘僱許可期限屆滿前，雇主如有委託仲介公司辦理期滿續聘或期滿轉換，依規定仲介公司僅可向雇主收取規定數額登記費及介紹費，並嚴禁向移工收取仲介費（買工費）；仲介公司若違規向移工收取買工費，將依法處10倍至20倍的罰鍰，並處1年以下停業處分，以及設立許可到期不予換證等處罰。

針對期滿續聘及期滿轉聘移工，勞動部自民國108年起，每年均啟動仲介公司專案查察仲介收費情形；另督導地方政府將仲介公司超收費用列為重點訪查項目，以杜絕不法行為。

勞動部進一步表示，自97年成立移工直聘中心以來，持續提供雇主及移工雙語諮詢、申請文件代轉寄、專案協助選工、聘僱期間管理事項簡訊通知等各項直聘服務，開辦迄今已服務約17萬4000名雇主及17萬9000名移工，為雇主及移工節省國內外仲介費用達新台幣78億餘元。

為避免轉換雇主的移工遭受不法仲介超收買工費，自109年起開始辦理等待轉換雇主的移工與直聘雇主媒合會，提供轉換資訊與媒合服務達1118人。

另外，勞動部表示，為協助移工辦理各項社會及商業保險給付，避免遭受仲介不法收費，直聘中心自今年7月起將擴大服務，協助在台移工申請勞保給付、職災給付及商業保險理賠等服務。

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另為進一步防止轉換雇主的移工遭受不法仲介超收買工費，將開放移工可自行申請辦理聘僱許可及轉換雇主事宜，同時可自行透過線上查詢下載其聘僱許可及轉換雇主許可等資料。

勞動部最後強調，移工商店涉及非法經營地下匯兌情事，涉及違反銀行法等規定，將由主管機關依法查處；目前合法仲介公司均可依法為移工辦理國外匯兌服務，會持續加強運用line@移點通、外語廣播等多元管道，宣導移工鼓勵運用合法匯兌途徑，以避免遭受不法詐騙損及權益。（編輯：黃世雅）1110613