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轎車暗夜撞斷宜蘭電線桿陷火海 男駕駛燒成焦屍

2022/6/13 09:08（6/13 09:21 更新）
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陳姓男子13日凌晨開車行經宜蘭縣壯圍鄉中央大橋北端時，自撞電線桿後起火燃燒，整輛車陷入火海，消防到場將火勢撲滅後，駕駛陳男已燒成焦屍。（讀者提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年6月13日
陳姓男子13日凌晨開車行經宜蘭縣壯圍鄉中央大橋北端時，自撞電線桿後起火燃燒，整輛車陷入火海，消防到場將火勢撲滅後，駕駛陳男已燒成焦屍。（讀者提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年6月13日
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（中央社記者王朝鈺宜蘭13日電）陳姓男子今天凌晨開車行經宜蘭縣壯圍鄉中央大橋北端時撞斷電線桿後起火燃燒，整輛車陷入火海，消防到場將火勢撲滅後，發現陳男已燒成焦屍。

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宜蘭縣消防局今天凌晨2時15分接獲通報，指一輛轎車在中央大橋北端自撞電線桿後起火燃燒，疑似有人受困車內，立即派遣第一大隊、宜蘭、壯圍分隊人車前往救援。

消防抵達時，轎車已陷入火海一名民眾受困車內，立刻布設水線灌救，火勢在凌晨2時34分撲滅，整輛車已燒成廢鐵，車牌嚴重燒毀無法辨識，駕駛座一名男子已燒成焦屍，經警方調查，死者為45歲陳姓男子，至於肇事原因有待釐清。（編輯：黃世雅）1110613

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