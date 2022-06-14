男子喪命倒臥瑞芳住家頂樓水塔下 初步排除他殺

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新北市瑞芳區78歲簡姓男子14日上午被人發現倒臥在住家頂樓水塔下方，警消到場立即拉起封鎖線，經勘驗現場沒有打鬥痕跡，初步排除他殺。（讀者提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年6月14日

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（中央社記者王朝鈺新北14日電）新北市瑞芳區78歲簡姓男子今天上午被人發現倒臥在住家頂樓水塔下方，身體僵硬且出現屍斑，警方初步排除他殺，懷疑簡男到頂樓曬衣服時因身體不適而喪命，已報請檢方相驗釐清死因。

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警方調查，簡姓男子住在新北市瑞芳區明燈路一處公寓，上午7時許，一名住戶到頂樓曬衣服時，發現簡男倒臥在水塔下方立即通報119，警消獲報到場，初步檢視明顯死亡多時遺體已僵硬，且疑受到日曬雨淋出現屍斑。

警方立即拉起封鎖線，經勘驗現場沒有打鬥痕跡，初步排除他殺，由於簡男患有多項慢性疾病，懷疑簡男日前上樓曬衣時，因身體不適在水塔下方陰涼處休息未能及時就醫而喪命，已報請基隆地檢署檢察官會同法醫相驗以釐清確切死因。（編輯：張銘坤）1110614