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首頁 / 社會

高雄小港摩鐵藏針孔 曾入住男房客涉案

2022/6/14 14:56
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（中央社記者洪學廣高雄14日電）吳姓夫妻投宿高雄摩鐵在房內發現針孔攝影機，檢警調查發現另幾間房間也有同款針孔，經透過IP位置鎖定一名曾入住男房客到案，且查到偷錄影片，目前仍在訊問釐清案情。

檢警調查，經清查摩鐵其他房間發現有約4具和吳姓夫妻入住房間同款針孔攝影機，警方透過針孔攝影機WIFI連網IP位置溯源，鎖定一名涉案男子。今天將他傳喚到案，目前仍在訊問釐清案情跟是否有其他共犯當中。

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檢警指出，經清查涉案男子手機，發現內有多部針孔偷拍影片，且從摩鐵業者入住紀錄，也查到男子曾入住這幾間被裝設針孔的房間，但他到案後初步供稱是為了自己欣賞才偷拍，並未外流，全案預計最快今晚移送高雄地檢署複訊。

全案起於吳姓夫婦5月31日晚間入住高雄小港某間汽車旅館，6月1日凌晨因習慣使用探測針孔攝影機APP，不料真的在電視牆螺絲孔內偵測出異常訊號。警方獲報到場確認是隱藏式攝影機，並受理夫婦控告妨害秘密。（編輯：謝雅竹）1110614

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