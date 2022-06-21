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旗山農工畢業生台南漁光島溺水 2人獲救1失蹤

2022/6/21 17:42（6/21 18:21 更新）
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高雄市旗山農工3名畢業生21日在台南安平漁光島戲水時突遇大浪，不慎發生溺水意外，警消獲報前往救援，救起其中2人，意識清楚送醫，但仍有1人失蹤。（讀者提供）中央社 111年6月21日
高雄市旗山農工3名畢業生21日在台南安平漁光島戲水時突遇大浪，不慎發生溺水意外，警消獲報前往救援，救起其中2人，意識清楚送醫，但仍有1人失蹤。（讀者提供）中央社 111年6月21日
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（中央社記者洪學廣台南21日電）6名高中職畢業生今天相約前往台南安平漁光島戲水時突遇大浪，其中3名旗山農工畢業生溺水。目前消防人員已救起其中2人，意識清楚送醫；仍有1人失蹤，搜救中。

台南市政府消防局下午2時許獲報，指一群年約18歲學生相約前往台南安平漁光島戲水，因突遇大浪，其中3人溺水。

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消防局獲報後，立即派遣搜救人員救援。搜救人員到場下水救起其中2人，經查有輕微嗆水，意識清楚送醫，但仍有1人失蹤、搜救中。

位於高雄的旗山農工校長蔣壁輝接受中央社記者電訪指出，溺水的3人為今年剛從旗山農工畢業的畢業生，目前學生家長都已從警消獲悉消息，校方也派教官趕往台南了解情況，並啟動校安通報，將持續協助家長處理後續事宜。（編輯：戴光育）1110621

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