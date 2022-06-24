海軍S-70C墜毀機工長殉職 家屬難掩哀戚婉拒訪問

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海軍一架S-70C直升機22日重落地墜毀，機工長劉尚鈞因傷重殉職。家屬24日在桃園市中壢區某殯儀館設置靈堂。中央社記者葉臻攝 111年6月24日

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（中央社記者葉臻桃園24日電）海軍S-70C直升機22日重落地墜毀，機工長劉尚鈞因傷重殉職。家屬今天婉拒媒體訪問，僅表示一切由海軍司令部對外說明，靈堂現場哀戚；桃園地檢署檢察官及法醫已完成初步相驗。

海軍一架S-70C反潛直升機22日重落地，造成4名官兵受傷，其中機工長劉尚鈞傷勢最重，全身有95%的二到三度燒燙傷、被裝上葉克膜搶救，家屬不忍他再受折磨，昨天晚間選擇放棄急救、將他送回桃園老家，劉尚鈞在返家途中嚥下最後一口氣。

劉尚鈞家屬今天上午在桃園市中壢區某殯儀館設置靈堂，連同現場同袍、長官，均婉拒媒體訪問，僅表示一切由海軍司令部對外說明，希望外界暫時不要打擾他們、留給家屬隱私；據了解，桃園市長鄭文燦原計今天到靈堂弔唁，但被劉家人婉拒。

桃園地檢署檢察官及法醫中午11時許抵達殯儀館相驗，初步研判劉尚鈞是因大面積燒燙傷，導致熱休克致死； 現場海軍司令部官方人員表示，相信國家會從優撫卹，至於追晉或入忠烈祠等細節，目前仍在討論中。

海軍初步研判事故原因指出，依塔台目視、飛行員口述，事故原因疑似尾旋翼失效，但檢視通聯，駕駛並未提及機械故障等問題，仍需進一步調查。（編輯：李錫璋）1110624