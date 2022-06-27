同遊屏東獅王瀑布失蹤 男子多處撕裂傷送醫亡

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高雄市一行8人同遊屏東獅王瀑布（圖），擔任前導的李姓男子卻突然失蹤，被尋獲時已經沒有生命跡象，送醫之後仍宣告不治。（警方提供）中央社記者李卉婷傳真 111年6月27日

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（中央社記者李卉婷屏東縣27日電）高雄市李姓男子昨天與友結伴同遊屏東獅王瀑布，未料擔任前導的李男卻突然失蹤，同行友人緊急報案，屏東縣消防局派員搜救，今天李男被發現時因身體多處撕裂傷，送醫不治。

屏東縣消防局瑪家分隊長姜洪鈞接受媒體訪問指出，26日下午2時許，接獲瑪家鄉舊筏灣部落獅王瀑布有健行團員失聯，立即派員出動救援，直到天色昏暗，搜救未果。今天再次派出警消人員執行地面搜救，直到上午8時許，由空勤總隊直升機發現失蹤的團員，獲救時已經沒有生命跡象，送往屏東基督教醫院急救。

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屏東縣警察局內埔分局第三組長林進源則表示，昨天上午9時許，高雄市一行8人前往獅王瀑布健行，李姓男子（40歲）擔任前導，卻突然失蹤，同行友人嘗試撥打電話，卻電話有通、無人接聽，友人遂撥打求救電話。

林進源說，經過警消搜救，李男被發現時全身多處擦挫傷，已經沒有生命跡象，送醫之後仍宣告不治，初步原因為墜落山坡所致，確切死因仍須進一步釐清。（編輯：黃世雅）1110627