花蓮18歲男三棧南溪溺水 命危送醫搶救

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花蓮縣18歲卓姓男子7日與朋友到三棧南溪戲水，午後意外失蹤，友人通報協尋，搜救人員晚間6時許在水底尋獲卓男，但已無生命跡象，緊急送醫搶救。（民眾提供）中央社記者張祈傳真 111年7月7日

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（中央社記者張祈花蓮縣7日電）花蓮18歲卓姓男子今天與朋友到三棧南溪戲水，下午3時被發現失蹤，友人通報尋人，因溪水混濁，搜救人員僅能以手摸尋人，晚間6時許在水底尋獲卓男已無生命跡象，救起後送醫搶救。

同行友人向搜救人員表示，卓男自稱很會游泳，過去也曾來過這處玩水，今天約他們來玩水，事發當時自己正在跳水，起來後發現原本在水中游泳的卓男不見了。

花蓮縣消防局北埔消防分隊小隊長趙清昊接受媒體採訪指出，卓男失蹤位置水深約5公尺，且下午溪水暴漲，水流強勁且混濁，能見度只有1公尺。

趙清昊指出，目前派出3組人員共20人，分別在淺灘區、重裝潛水及岸上戒護，因能見度低，搜救人員幾乎只能用手摸尋人，晚間6時11分在水底找到卓男，救起時已沒有呼吸心跳，送醫搶救。（編輯：黃世雅）1110707