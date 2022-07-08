安倍晉三遭槍擊 警政署提4作為加強維安勤務

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（中央社記者劉建邦台北8日電）日本前首相安倍晉三今天助選時遭槍擊。警政署表示，除要求各警察機關應注意駐台使領館及國際組織維安，並提出4項作為，包含加強卸任總統維安等特種勤務。

日本前首相安倍晉三上午在奈良市演說時驚傳遭槍擊送醫。警政署發布新聞資料指出，因應安倍晉三遭槍擊案，強化特勤、警衛勤務維安，及提出4項作為。

警政署表示，4項作為包含特種勤務、安全警衛、使領館安全維護、對首長警衛勤務料敵從寬。

警政署指出，要求各警察機關加強特種勤務（含禮遇期間卸任總統、副總統）、行政院長警衛勤務維安工作，確保萬全。針對安全警衛對象（中央政府一級機關院長、副院長、各部會首長、立法委員、直轄市、縣（市）長、議員、特定人士）公開活動或可能發生、遭遇危害狀況蒞臨場所，要求提高勤務警覺，強化反應作為，必要時增派警力。

警政署表示，在使領館安全維護部分，各警察局及保六總隊就轄區內有駐台使領館（機構）及國際組織，即日起加強安全維護，並與館處保持密切聯繫。對特勤、首長警衛勤務要料敵從寬，制服、便衣交互部署，淨化蒞臨場所及上下車地點。

警政署指出，尊重不同意見表達，但應遵守法律、保持理性，不容許有暴力犯罪或攻擊他人行為，警方必依現場違法事證依法究辦，貫徹公權力，維護社會秩序安定。（編輯：屈享平）1110708