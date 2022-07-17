男騙58名逃逸移工稱助續留台灣 詐財二審判5年半

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（中央社記者劉世怡台北17日電）許姓男子涉嫌向58名逃逸移工詐稱，他提告捏造移工涉犯刑事竊案，將使移工可離開收容所並續留台灣，許男藉此詐得逾104萬元；二審日前依誣告及詐欺等罪判許男5年6月，可上訴。

判決指出，許男因知悉越南、印尼籍移工受強制驅逐出國處分，於待遣返而由移民署暫予收容中，仍有繼續在國內工作以賺取薪資的需求，另外因知外籍人士涉犯刑事案件，經司法機關通知限制出境，可能經內政部移民署為替代收容處分而離開收容所。

判決指出，許男因此萌生假藉虛偽刑事案件，使外籍移工遭司法機關限制出境，進而受移民署的替代收容處分機會，向外籍移工或移工友人宣傳可支付給他報酬，他會協助移工離開收容所，將可續留台灣。

判決指出，陸續有58名移工信以為真，付錢給許男，共計得手新台幣104萬3000元；許男以個人或他人名義，控告58名移工涉犯竊盜罪，檢方查案時察覺有異，另分案指揮警方調查，全案曝光。

一審判許男5年6月徒刑，案經上訴，二審由台灣高等法院審理，日前駁回上訴，仍判許男5年6月。全案還可上訴。

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二審指出，許男犯後雖坦承多數誣告犯行及偽證、教唆偽證的犯行，但卻稱自己只是以慈悲為懷的心幫忙，他做事情問心無愧，不知事情有這麼嚴重，基本1個人收2萬元是走路工，否則他何必白跑法院等語。

二審表示，許男獲悉待遣返外籍移工有繼續在國內工作以賺取薪資的需求，且知悉外籍人士因案遭限制出境，可能獲得內政部移民署替代收容的機會，竟然萌生藉此營利動機，虛偽捏造刑事案件，誣告受收容的移工，並到庭虛偽證述及教唆他人配合偽證，使國家偵查、審判機關多次進行無益的偵查、審理，嚴重浪費司法資源，並妨害國家司法公正與真實發現，所為實屬惡劣。（編輯：陳仁華）1110717